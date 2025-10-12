La lezione di Baldini | mai smettere di divertirsi E se Camarda bussa all' azzurro dei grandi

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct chiede ai ragazzi dell'Under 21 di stare in campo come quando erano bambini. E siccome il talento non ci manca, ecco che giocando vinciamo. Il centravanti del futuro del Milan, poi, ha personalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la lezione di baldini mai smettere di divertirsi e se camarda bussa all azzurro dei grandi

© Gazzetta.it - La lezione di Baldini: mai smettere di divertirsi. E se Camarda bussa all'azzurro dei grandi...

In questa notizia si parla di: lezione - baldini

Cerca Video su questo argomento: Lezione Baldini Smettere Divertirsi