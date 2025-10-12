La Juventus ce l’ha fatta | restituiti gli scudetti di Calciopoli | Annuncio ufficiale della FIGC

Napolipiu.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ce l’ha fatta: restituiti gli scudetti di Calciopoli Annuncio ufficiale della FIGC"> Alla fine la Vecchia Signora è riuscita a farsi restituire gli scudetti dell’epoca buia di Calciopoli. Ecco l’annuncio ufficiale. Dopo quasi vent’anni di battaglie legali, ricorsi e polemiche infinite, la notizia che nessun tifoso juventino osava più sperare è diventata realtà. La FIGC, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la restituzione dei due scudetti revocati alla Juventus al termine dello scandalo Calciopoli del 2006. Il Consiglio Federale ha approvato la misura, dopo aver riesaminato documenti e testimonianze emerse negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

la juventus ce l8217ha fatta restituiti gli scudetti di calciopoli annuncio ufficiale della figc

© Napolipiu.com - La Juventus ce l’ha fatta: restituiti gli scudetti di Calciopoli | Annuncio ufficiale della FIGC

In questa notizia si parla di: juventus - fatta

ULTIM’ORA – Juventus, fatta per lo scambio a sorpresa: c’è l’Here we go!

Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti

Audero, niente ritorno alla Juventus! E’ fatta per il trasferimento in un club di Serie A: tutti i dettagli

Juve, è fatta per Openda dal Lipsia - comunica di aver raggiunto un accordo con la società RB Leipzig per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Calciomercato Juve, Comolli mette il turbo: fatta per Zhegrova e Openda - Fino a due giorni fa il mercato della Juventus sembrava avvolto da un silenzio quasi irreale, fatto di attese, trattative in stallo e una disponibilità economica ridotta che lasciava presagire un ... Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Ce L8217ha Fatta