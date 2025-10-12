La guida di Tomei | | Dettagli decisivi sarà gara dura

Il Picchio prova a centrare un altro successo per restare agganciato all’Arezzo che venerdì sera ha vinto ancora contro il Gubbio (1-0). Alla vigilia del confronto odierno il tecnico Tomei (sconterà la sesta di sette giornate di squalifica ndr) ha parlato dell’importanza di affrontare il Pontedera con il giusto atteggiamento. "Loro sono una squadra di categoria – sostiene –, sarà dura perché possono far male in qualunque momento. L’attenzione ai dettagli sarà importante. Lo abbiamo ribadito per tutta la settimana, quando abbiamo la palla dovremo fare attenzione a livello di preventive. I toscani hanno giovani molto validi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

