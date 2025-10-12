La guerra è pace

La possibilità di acquistare la versione alternativa e antitetica al famoso cappellino Maga, Make America Great Again, viene ormai offerta anche in rete. Il copricapo anti-. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La guerra è pace

In questa notizia si parla di: guerra - pace

Alla Parata della Vittoria Xi accoglie Putin e Kim Jong-un: «Il mondo scelga tra pace o guerra». Trump: «Cospirate contro gli Usa»

Alla «Parata della Vittoria» a PechinoXi Jinping accoglie Putin e Kim Jong-un: 'Il mondo di fronte alla scelta tra pace o guerra'

Guerra in Ucraina, stasera il terzo round negoziale a Istanbul. Il Cremlino scettico: “Intesa impossibile, le richieste di pace di Kiev sono irrealistiche”

La pace non è solo la fine della guerra, ma la scelta di costruire giustizia, ogni giorno. Oggi eravamo alla Marcia per la Pace e la Fraternità, insieme a chi crede che dialogo, solidarietà e diritti siano più forti di qualsiasi arma. Dopo mesi di dolore, anche a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

La guerra a Gaza è finita come tutte le guerre: un accordo, reciproche concessioni, un cessare del fuoco e forse in futuro la pace. Poteva succedere due anni fa con il rilascio di tutti gli ostaggi. Non è successo prima perché Hamas credeva di stravincere, di infi - X Vai su X

Guerra e pace: l’Occidente è complice nel genocidio a Gaza e sabotatore in Ucraina - A Gaza l’occidente ha scelto la complicità con lo Stato d’Israele responsabile del genocidio contro il popolo palestinese. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Guerra in Ucraina: tutti i nodi giuridici sulla via della pace - Il tema delle trattative al di là delle difficoltà per molti versi insuperabili, genera un dubbio che va ben oltre la capacità diplomatica Trump recita il suo ruolo di negoziatore tra Russia, Ucraina, ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it