La guerra è pace

Lastampa.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Parata della Vittoria Xi accoglie Putin e Kim Jong-un: «Il mondo scelga tra pace o guerra». Trump: «Cospirate contro gli Usa»

Alla «Parata della Vittoria» a PechinoXi Jinping accoglie Putin e Kim Jong-un: 'Il mondo di fronte alla scelta tra pace o guerra'

Guerra in Ucraina, stasera il terzo round negoziale a Istanbul. Il Cremlino scettico: “Intesa impossibile, le richieste di pace di Kiev sono irrealistiche”

Guerra e pace: l’Occidente &#232; complice nel genocidio a Gaza e sabotatore in Ucraina - A Gaza l’occidente ha scelto la complicità con lo Stato d’Israele responsabile del genocidio contro il popolo palestinese. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Guerra in Ucraina: tutti i nodi giuridici sulla via della pace - Il tema delle trattative al di là delle difficoltà per molti versi insuperabili, genera un dubbio che va ben oltre la capacità diplomatica Trump recita il suo ruolo di negoziatore tra Russia, Ucraina, ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

