La guerra è pace
La possibilità di acquistare la versione alternativa e antitetica al famoso cappellino Maga, Make America Great Again, viene ormai offerta anche in rete. Il copricapo anti-. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Trump alla Knesset: “La guerra è finita, pace e prosperità per il Medio Oriente. Mano tesa all’Iran” - X Vai su X
La pace non è solo la fine della guerra, ma la scelta di costruire giustizia, ogni giorno. Oggi eravamo alla Marcia per la Pace e la Fraternità, insieme a chi crede che dialogo, solidarietà e diritti siano più forti di qualsiasi arma. Dopo mesi di dolore, anche a Gaza Vai su Facebook
Israele-Hamas, oggi il vertice di pace per fermare la guerra a Gaza - Sheikh l’incontro per consolidare l'accordo per fermare la guerra a Gaza: il premier israeliano Benyamin Netanyahu però non ci sarà, mentre ci sarà il presidente dell'Autorità nazionale pal ... giornaledibrescia.it scrive
Date un Nobel a Trump: festeggiamo la pace giusta! - palestinese, tra riconoscimento dello Stato di Palestina e la ricerca di una pace duratura ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Guerra finita ma la pace è altro - Per la pace più che la vittoria è essenziale la sconfitta, affinché tutti accettino la narrazione unica del vincitore come base comune da cui ripartire ... Scrive msn.com