La guerra dell’energia | l’intelligence americana dietro i raid ucraini che colpiscono il cuore della Russia
Negli ultimi mesi la guerra in Ucraina ha assunto una dimensione nuova e più profonda: quella economico-energetica. Kyiv, con il supporto diretto dell’ intelligence americana, ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche della Russia, mirando a indebolire il cuore finanziario del Cremlino più che le sue truppe sul campo. È una guerra di logoramento economico, condotta attraverso droni, dati satellitari e sistemi di analisi operativa, che spinge il conflitto oltre la linea del fronte e dentro il sistema produttivo russo. Il fronte dell’energia come nuovo campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nella guerra ispano-americana la stampa sobillò l'opinione pubblica: la storia si ripete oggi - Con questa frase il magnate dell'editoria William Randolph salutava il plotone di giornalisti, fotografi, disegnatori (tutti suoi dipendenti) in ...
Usa-Venezuela, due caccia di Caracas sorvolano una nave da guerra americana nel mare dei Caraibi - Il Pentagono ha denunciato che due caccia venezuelani sorvolano una nave da guerra Usa in acque internazionali, definendola una "mossa altamente provocatoria" e mettendo in guardia Caracas da ...