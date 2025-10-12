La gonna sarà la protagonista dell’autunno 2025 i pantaloni un po’ meno

L’autunno è alle porte e i pantaloni stanno ufficialmente perdendo il loro fascino. Dopo mesi di shorts minuscoli e gonne crochet, tornare al denim pesante suona quasi come una punizione. Ma c’è una via d’uscita, morbida e piena di stile: la gonna d’autunno. È il capo perfetto per attraversare la stagione con energia nuova, perché è versatile, femminile e capace di adattarsi a qualsiasi mood — dal romantic chic all’estetica “sono in ritardo ma sempre cool”. Addio pantaloni, benvenute gonne: ecco le inspo per questo autunno 2025. Leather Energy. Le gonne in pelle sono puro main character energy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

