La giornata E’ Grosseto-Tau la partitissima del settimo turno
Nella settima giornata di campionato sarà la sfida Grosseto-Tau Altopascio a tenere accesi i riflettori: allo Zecchini si sfideranno infatti due delle tre capolista del girone, e la terza, proprio la Robur, ha la possibilità di staccarne una, se non entrambe. Potrebbe approfittarne anche il Seravezza, indietro di un solo gradino, impegnato in casa con lo Scandicci. Il San Donato Tavarnelle, partito a marcia ingranata cercherà di non perdere terreno: sfida difficile, però, per i ragazzi di Bonuccelli, contro un Follonica Gavorrano convinto a dare una sterzata alla sua rotta. Il Foligno deve cancellare subito il ko rimediato nel derby con l’Orvietana: ci proverà contro un Poggibonsi che ha bisogno di punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giornata - grosseto
Lega Nazionale Dilettanti Serie D, il 12 ottobre in campo per la settima giornata Grosseto-Tau Altopascio (Girone E) in diretta streaming alle ore 15 su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND. Coppa Italia, il programma dei sedicesimi. Roma, 10 ottobre 2025 – Niente - facebook.com Vai su Facebook
Giornata nazionale delle famiglie al museo: ingresso gratuito al Maam - - X Vai su X
La giornata. E’ Grosseto-Tau la partitissima del settimo turno - Tau Altopascio a tenere accesi i riflettori: allo Zecchini si sfideranno ... Si legge su sport.quotidiano.net
Serie D – Il Grosseto atteso dal big match contro il Tau - Domenica prossima alle ore 15,00 scenderà in campo tutto il girone E della serie D; sembra strano parlarne alla 7a giornata, ma il big match (di questo stiamo parlando) si giocherà proprio allo stadio ... Segnala grossetosport.com