Nella settima giornata di campionato sarà la sfida Grosseto-Tau Altopascio a tenere accesi i riflettori: allo Zecchini si sfideranno infatti due delle tre capolista del girone, e la terza, proprio la Robur, ha la possibilità di staccarne una, se non entrambe. Potrebbe approfittarne anche il Seravezza, indietro di un solo gradino, impegnato in casa con lo Scandicci. Il San Donato Tavarnelle, partito a marcia ingranata cercherà di non perdere terreno: sfida difficile, però, per i ragazzi di Bonuccelli, contro un Follonica Gavorrano convinto a dare una sterzata alla sua rotta. Il Foligno deve cancellare subito il ko rimediato nel derby con l’Orvietana: ci proverà contro un Poggibonsi che ha bisogno di punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La giornata. E’ Grosseto-Tau la partitissima del settimo turno