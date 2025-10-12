La giornata dell’Anmil Sos sicurezza sul lavoro | Purtroppo non è priorità

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nonostante il sensibile aggravamento del fenomeno infortunistico che affligge il nostro Paese, la sicurezza sui luoghi di lavoro non è ancora percepita come la priorità assoluta che invece dovrebbe essere". Le parole sono del presidente Anmil di Sondrio Arturo Schiappadini e suonano come pesante monito nella giornata odierna, dove nel capoluogo così come nel resto d’Italia si celebra la 75^ Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "È proprio di fronte a questa evidenza che Anmil – prosegue Schiappadini – ha deciso di concentrare le proprie energie sulla prevenzione, a partire dagli ambiti scolastici, per diffondere questa cultura di sicurezza e consapevolezza tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la giornata dell8217anmil sos sicurezza sul lavoro purtroppo non 232 priorit224

© Ilgiorno.it - La giornata dell’Anmil. Sos sicurezza sul lavoro: "Purtroppo non è priorità"

In questa notizia si parla di: giornata - anmil

giornata dell8217anmil sos sicurezzaLa giornata dell’Anmil. Sos sicurezza sul lavoro: "Purtroppo non è priorità" - Sondrio, il presidente: "Gli infortuni non sono casualità o eventi ineluttabili". Segnala ilgiorno.it

Giornata sicurezza delle cure, Emiciclo si illumina di arancione - Domani, 17 settembre, si celebra la "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", nata per rafforzare questo elemento essenziale del diritto alla salute. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Dell8217anmil Sos Sicurezza