Generazione Z, che sorpresa I giovani umbri sopra la media Lavorano e studiano più degli altri In Umbria la Generazione Z — chi oggi ha tra i 13 e i 28 anni — non è un orizzonte lontano, ma un motore reale dell’economia regionale. I dati più recenti raccontano una realtà che sorprende: i giovani umbri studiano e lavorano più della media nazionale. Il tasso di disoccupazione per la fascia 15–29 anni è sceso al 12,4% nel 2024, contro il 14,7% dell’Italia, mentre il tasso di attività — ovvero quanti lavorano o cercano lavoro — è salito al 71,5%, superando sia la media del Centro (70,6%) sia quella nazionale (66,6%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Generazione Z". I giovani studiano e lavorano più della media nazionale