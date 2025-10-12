La Generazione Z I giovani studiano e lavorano più della media nazionale
Generazione Z, che sorpresa I giovani umbri sopra la media Lavorano e studiano più degli altri In Umbria la Generazione Z — chi oggi ha tra i 13 e i 28 anni — non è un orizzonte lontano, ma un motore reale dell’economia regionale. I dati più recenti raccontano una realtà che sorprende: i giovani umbri studiano e lavorano più della media nazionale. Il tasso di disoccupazione per la fascia 15–29 anni è sceso al 12,4% nel 2024, contro il 14,7% dell’Italia, mentre il tasso di attività — ovvero quanti lavorano o cercano lavoro — è salito al 71,5%, superando sia la media del Centro (70,6%) sia quella nazionale (66,6%). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: generazione - giovani
Addio cocktail tradizionali e hangover: la rivoluzione dei “mocktail” conquista i giovani italiani e cambia i rituali della generazione Z, tra slow sipping e nuova consapevolezza sociale
Generazione Z, chi sono e cosa vogliono i giovani di Torino: il sogno del "posto fisso" con orari flessibili, ma tanti né studiano né lavorano
Giubileo dei giovani a Roma, il debutto di Leone XIV con i ragazzi del mondo e la sfida alla generazione Wojtyla
BORSE DI STUDIO PER GIOVANI: PROGETTO "GENERAZIONE PLANET" Il Comune di Staranzano non è promotore diretto, ma con piacere contribuisce a diffondere questa importante iniziativa della BCC Venezia Giulia, che mette a disposizione 5 bors - facebook.com Vai su Facebook
I giovani immigrati di seconda generazione che hanno rapinato il negozio di Emiliano a #Torino Servizio di @AnnalisaGrandi1 a #Fuoridalcoro - X Vai su X
La "Generazione Z". I giovani studiano e lavorano più della media nazionale - Dati della Camera di Commercio dell’Umbria: tasso di immatricolazione universitaria record, disoccupazione in calo e imprese under 35 in crescita. Si legge su msn.com
In Umbria i giovani della Generazione Z studiano e lavorano più della media nazionale - Camera di Commercio dell'Umbria: tasso di immatricolazione universitaria record, disoccupazione giovanile in calo e imprese under 35 in crescita. Segnala umbrianotizieweb.it