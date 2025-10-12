La Futsal vince e convince L’Olimpia Regium piegata 6-2
Sei punti nelle prime tre partite: è davvero incoraggiante l’inizio di campionato della Futsal Cesena che nell’anticipo del terzo turno del torneo di serie A2 Elite di calcio a cinque ha battuto nettamente 6-2 in casa l’ Olimpia Regium di Reggio Emilia in un derby molto sentito; travolgente la prova del bomber Gardelli autore di tre reti. Un successo netto di squadra che fa seguito alla sconfitta carica di rammarico contro il Padova e al colpaccio di Lecco. Conquistati così i primi punti casalinghi dopo una prestazione di livello importante che ha evidenziato la capacità di sfruttare le occasioni create nonostante una situazione falli deficitaria nella seconda frazione di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: futsal - vince
