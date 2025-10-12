Un nuovo piano diabolico di?irin Sarikadi è pronto a sconvolgere le prossime puntate de La Forza di una Donna. Con l’aiuto di Suat, la ragazza riesce a incontrare Piril e stringe con lei una sorta di alleanza per impedire che Sarp e Bahar possano tornare insieme. La dizi va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:05, mentre il sabato è prevista una maxi puntata di due ore alle 14:05. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Anticipazioni dal 13 al 15 ottobre 2025: la verità su Tombo. Sarp insiste affinché Hatice ed Enver consegnino a Bahar i soldi che lui ha portato, ma Enver rifiuta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

La Forza di una Donna, anticipazioni 13-18 ottobre 2025: ?irin trama contro Bahar e Sarp