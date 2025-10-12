La forza dell’Inter nelle Nazionali | brillano Dimarco e Pio Esposito

Inter, ecco i convocati in nazionale: “problema Lautaro” per il derby d’Italia La sosta per le Nazionali di ottobre 2025 ha confermato la vocazione internazionale della squadra e la qualità della sua rosa, con i nerazzurri che hanno lasciato un segno tangibile in giro per l’Europa e il mondo. Dalle prestazioni convincenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La forza dell’Inter nelle Nazionali: brillano Dimarco e Pio Esposito

In questa notizia si parla di: forza - inter

Padovan: «Con Lookman l’Inter cambia sistema per forza. Leoni…»

Lookman, pressing degli agenti e lui forza per arrivare all’Inter – SM

Mercato Juve, Fabrizio Romano ribadisce con forza: «Non mi risulta che l’Inter stia trattando quel giocatore della Juventus in alternativa a quell’obiettivo». Arriva la “sentenza”

The moment belongs to him #ForzaInter #InterCremonese - facebook.com Vai su Facebook

Questo ragazzo è una forza #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X

Forza Italia, Massimo Chatrian nel consiglio nazionale Anci - Massimo Chatrian, vice sindaco di Valtournenche e responsabile regionale enti Locali di Forza Italia Valle d'Aosta, è stato nominato - Come scrive ansa.it

Forza Italia cauta sull'accordo con Starlink: priorità alla sicurezza dei dati nazionali - "Serve sempre prudenza nelle scelte politiche e in questo caso si tratta di questioni che attengono alla sicurezza dei dati nazionali e quindi occorre valutare bene costi e benefici con assoluta ... Segnala quotidiano.net