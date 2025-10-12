Bologna, 12 ottobre 2025 – Il lungometraggio milanese che mercoledì ha tenuto in campo la Fortitudo 50’ si è certamente fatto sentire. Così, dopo 3 vittorie consecutive, la Fortitudo alza bandiera bianca 74-81 contro Pesaro incappando nel primo stop casalingo della stagione, al termine di una gara convulsa e riaperta coraggiosamente dopo aver toccato il -19. Domenica alle 18 i biancoblù saranno di scena a Cremona. Raffica di botta e risposta a suon di triple nei primi giri di orologio, con Moore e Sarto celeri a rispondere ai tiri pesanti di Tambone e Maretto (8-8): Moore e Sarto sembrano cambiare il passo della Effe in rapida sequenza, ma il clima si arroventa a tempo di record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo sprofonda, poi riapre il match ma alla fine alza bandiera bianca contro Pesaro