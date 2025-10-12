La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi la cantante non ci sta e smentisce le fake news

Alessandra Amoroso è intervenuta per smentire alcune notizie circolate riguardo le condizioni di salute della figlia Penelope, dopo una foto che mostrava mamma e figlia dall'osteopata. Alcune di queste sostenevano che alla bambina potessero "non crescere correttamente le ossa" o che le sue condizioni fossero "più serie di quanto si immaginava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandra Amoroso è intervenuta per smentire alcune notizie circolate riguardo le condizioni di salute della figlia Penelope, dopo una foto che mostrava mamma e figlia dall'osteopata. Alcune di queste sostenevano che alla bambina potessero "non crescere correttamente le ossa" o che le sue condizioni fossero "più serie di quanto si immaginava".

