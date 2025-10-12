Ottant’anni. Un compleanno importante. Li compie e li celebra Confcommercio Pistoia, parlando di una storia che inizia nel 1945. Un storia di impegno e di servizio. La festa sarà grande evento ad ingresso gratuito (su prenotazione) al Teatro Manzoni (il 30 ottobre dalle 17): il titolo dell’appuntamento è "Ricordare il Futuro – 80 anni di idee, progetti ed impegno". Per l’occasione saliranno sul palco il presidente nazionale Carlo Sangalli, il presidente regionale Aldo Cursano e il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato Gianluca Spampani. Dopo gli interventi - che si snoderanno tra un passato che ha portato Confcommercio ad essere così radicata e rappresentativa sul territorio, un presente all’insegna della competitività ed un futuro denso di sfide da cogliere - sul palco arriverà uno spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa di Confcommercio: "Ottant’anni di impegno a servizio del territorio"