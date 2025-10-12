Proviamo a rivivere le ultime due settimane di Valentin Vacherot. Il 29 settembre è come se il 26enne monegasco si fosse ritrovato nelle cantine del Palazzo del Mandarino dello Yuyuan Garden di Shanghai e recitasse il ruolo di un semplice aiutante in cucina. Avendo stoffa di giornata in giornata sale di grado fino a fare le scarpe pure a uno chef pluristellato come Novak Djokovic. Nello stesso edifico ci lavora anche suo cugino, il francese Arthur Rinderknech che di anni ne ha 30, e anche lui sta compiendo il suo percorso verso l’alto. I due si scambiano messaggi durante questa esperienza, l’uno fa i complimenti all’altro e così avviene anche per le due mamme che sono sorelle e che sono le principali tifose non solo del proprio figlio, ma anche del loro rispettivo nipote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La favola di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di Shanghai