La favola di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di Shanghai

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proviamo a rivivere le ultime due settimane di Valentin Vacherot. Il 29 settembre è come se il 26enne monegasco si fosse ritrovato nelle cantine del Palazzo del Mandarino dello Yuyuan Garden di Shanghai e recitasse il ruolo di un semplice aiutante in cucina. Avendo stoffa di giornata in giornata sale di grado fino a fare le scarpe pure a uno chef pluristellato come Novak Djokovic. Nello stesso edifico ci lavora anche suo cugino, il francese Arthur Rinderknech che di anni ne ha 30, e anche lui sta compiendo il suo percorso verso l’alto. I due si scambiano messaggi durante questa esperienza, l’uno fa i complimenti all’altro e così avviene anche per le due mamme che sono sorelle e che sono le principali tifose non solo del proprio figlio, ma anche del loro rispettivo nipote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la favola di valentin vacherot e arthur rinderknech i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di shanghai

© Sport.quotidiano.net - La favola di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di Shanghai

In questa notizia si parla di: favola - valentin

Prosegue la favola di Valentin Vacherot! Batte Rune ed è in semifinale a Shanghai da n.204 del mondo!

La favola di Valentin Vacherot: “Un onore sfidare Djokovic. Non sono io a dover sentire la pressione”

La favola di Valentin Vacherot: il numero 204 del mondo che batte Novak Djokovic a Shanghai

favola valentin vacherot arthurLa favola di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di Shanghai - Il 26enne Valentin Vacherot da numero 204 del mondo a campione al Master1000: battuto in finale il cugino Arthur Rinderknech dopo essere partito dalle qualificazioni. Si legge su msn.com

favola valentin vacherot arthurCOME IN UN FILM! Valentin Vacherot vince il Masters 1000 di Shanghai da n.204 del mondo! Sconfitto il cugino Rinderknech - Il tennista monegasco completa queste due indimenticabili settimane trionfando ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Favola Valentin Vacherot Arthur