La favola di Vacherot a Shanghai | da numero 204 in classifica sconfigge il cugino in final

AGI - Una favola a lieto fine. Di quelle che lo sport, ogni tanto, riesce a regalare. E' quella di Valentin Vacherot, numero 204 nel ranking mondiale, che ha vinto il titolo al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione, disputatosi sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il 26enne tennista monegasco, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in finale il francese e cugino Arthur Rinderknech, 54esimo del ranking mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Per Vacherot, che ha alzato il trofeo dopo aver eliminato nell'ordine Djere, Bublik, Machac, Griekspoor, Rune e Djokovic e, appunto, il cugino, si tratta del primo successo nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Agi.it

