La farmacia ospedaliera è al collasso ma l’Ausl non ci ascolta

A tre mesi dalla lettera inviata alla direzione aziendale dell’Ausl di Piacenza – rimasta senza risposta – le segreterie provinciali di Fp Cgil e Uil Fpl tornano a denunciare «una situazione ormai insostenibile» presso la Farmacia ospedaliera dell’Ausl, dove «il personale operativo è allo stremo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

