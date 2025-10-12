La fantasia regna Fate ciliegie e cavalieri blu
Il sipario del Teatro C’Art di Castelfiorentino torna ad aprirsi per un pomeriggio dedicato al teatro per ragazzi. Oggi alle 17.30, infatti, per il secondo appuntamento della stagione autunno-inverno 2025, la compagnia Materia Viva di Roma porta in scena " Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu ". Si tratta di uno spettacolo di fiabe, acrobazie e magia per tutta la famiglia, che ha come protagoniste tre fate strampalate, custodi delle fiabe del mondo, che hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi prenderanno vita personaggi buffi e incantati, capaci di ridisegnare con colori nuovi un mondo migliore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
