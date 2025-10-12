La fantasia regna Fate ciliegie e cavalieri blu

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario del Teatro C’Art di Castelfiorentino torna ad aprirsi per un pomeriggio dedicato al teatro per ragazzi. Oggi alle 17.30, infatti, per il secondo appuntamento della stagione autunno-inverno 2025, la compagnia Materia Viva di Roma porta in scena " Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu ". Si tratta di uno spettacolo di fiabe, acrobazie e magia per tutta la famiglia, che ha come protagoniste tre fate strampalate, custodi delle fiabe del mondo, che hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi prenderanno vita personaggi buffi e incantati, capaci di ridisegnare con colori nuovi un mondo migliore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la fantasia regna fate ciliegie e cavalieri blu

© Lanazione.it - La fantasia regna “Fate, ciliegie e cavalieri blu“

In questa notizia si parla di: fantasia - regna

La fantasia regna alla Marecchia Sailing Cup, 50 barche al via della regata più goliardica dell'Adriatico

fantasia regna fate ciliegieLa fantasia regna “Fate, ciliegie e cavalieri blu“ - Il sipario del Teatro C’Art di Castelfiorentino torna ad aprirsi per un pomeriggio dedicato al teatro per ragazzi. Da lanazione.it

'Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu' al Teatro C'Art - Domenica 19 ottobre alle ore 17:30 il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita un nuovo appuntamento di teatro ragazzi con Storie di Fate, Ciliegie e ... Riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Fantasia Regna Fate Ciliegie