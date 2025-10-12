La faida tra Kendrick Lamar e Drake spiegata bene

Kendrick Lamar ha dato il via a un litigio pubblico e sempre più personale con Drake attraverso una singola strofa da guest su Like That di Future e Metro Boomin. Il dissidio che ne è derivato si è trasformato in uno dei maggiori eventi pop-culturali dell'anno. A maggio, Kendrick Lamar ha messo fine alla battaglia con un apparente knock-out, dopo avere messo a segno una serie di feroci diss track in Not Like Us, un'efferata stroncatura del personaggio che è diventata una delle hit pop più trascinanti dell'anno. La sua esibizione al Kia Forum di Inglewood il mese successivo è stata definita da molti come il giro della vittoria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La faida tra Kendrick Lamar e Drake spiegata bene

In questa notizia si parla di: faida - kendrick

La faida a colpi di rap tra Kendrick Lamar e Drake - Negli ultimi giorni c’è un botta e risposta che sta tenendo occupati tutti gli appassionati di hip- Segnala internazionale.it

Drake, archiviata la causa per diffamazione contro Kendrick Lamar - È destinata a fare giurisprudenza e forse ad alzare ulteriormente il tono dello scontro la sentenza sul dissing tra Drake e Kenrick Lamar ... Da msn.com