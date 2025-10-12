La disperazione di un padre e l' impegno di due ospedali | la piccola Clara sta bene e segue tutte le cure

Reggiotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appello di un papà di Gioia Tauro, disperato per la situazione della sua bambina ricoverata in ospedale a Polistena, è diventato virale suscitando un'ondata di commozione. Ma ora la piccola sta bene ed è sottoposta a tutte le cure necessarie. A segnalare il caso è stata Anna Maria Stanganelli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

