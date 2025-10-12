La disperazione dei palestinesi | a Khan Yunis i camion di aiuti sono stati presi d’assalto – Video

A Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, centinaia di persone si sono riversate per le strade per ricevere i pacchi di aiuti distribuiti dai camion umanitari. Con il cessate il fuoco che dura ormai da tre giorni, gli abitanti approfittano della fragile calma per ottenere cibo, acqua e beni di prima necessità dopo mesi di bombardamenti e blocchi. Le immagini mostrano uomini, donne e bambini caricare sulle spalle sacchi e scatole tra i resti degli edifici distrutti. Le organizzazioni internazionali parlano di una risposta commovente, ma ricordano che le necessità restano enormi e gli approvvigionamenti ancora insufficienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

