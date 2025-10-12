La danza fa risuonare le Voci dell’anima
Danza protagonista stasera al teatro degli Atti per il festival Voci dell’anima. Sarà, come sempre, alle ore 20.30, Animali da palco ad iniziare la serata con i reading di poesia con testi interpretati dalle voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, insieme ai suoni di Toni Salvatori. Dalle 21 saranno presentate in sequenza tre creazioni. Viola(ta) di AlphaZtl, regia e coreografia di Vito Alfarano, con Aurora Zammillo, è una performance di danza contemporanea che affronta ‘a viso aperto’ la violenza contro le donne, dando coraggio a chi non riesce a trovarlo. La danzatrice in scena si muove in una realtà alterata, sospesa tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che continua a perseguitarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: danza - risuonare
Puccini, torna a risuonare l’organo della Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano, dove si formò il grande compositore Domenica 12 ottobre 2025 – ore 17,30– ingresso libero Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano – Mutigliano – Lucca LORENZO GHIELMI Musiche - facebook.com Vai su Facebook
La danza fa risuonare le Voci dell’anima - Danza protagonista stasera al teatro degli Atti per il festival Voci dell’anima. Segnala ilrestodelcarlino.it