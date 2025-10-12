Danza protagonista stasera al teatro degli Atti per il festival Voci dell’anima. Sarà, come sempre, alle ore 20.30, Animali da palco ad iniziare la serata con i reading di poesia con testi interpretati dalle voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, insieme ai suoni di Toni Salvatori. Dalle 21 saranno presentate in sequenza tre creazioni. Viola(ta) di AlphaZtl, regia e coreografia di Vito Alfarano, con Aurora Zammillo, è una performance di danza contemporanea che affronta ‘a viso aperto’ la violenza contro le donne, dando coraggio a chi non riesce a trovarlo. La danzatrice in scena si muove in una realtà alterata, sospesa tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che continua a perseguitarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La danza fa risuonare le Voci dell’anima