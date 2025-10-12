La crisi della biodiversità colpisce anche i ghiacciai | la clip di anteprima della nuova puntata di PresaDiretta

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi della biodiversità colpisce anche i ghiacciai. Quelli che per tantissimo tempo sono stati considerati ambienti sterili e privi di vita, contengono invece migliaia di specie di batteri, alghe, piccoli insetti. Organismi che resistono alle basse temperature e ad alte radiazioni e che per questo potrebbero essere oggetto di studio per lo sviluppo di nuove biotecnologie. PresaDiretta, in onda domenica 12 ottobre alle ore 20.30 su Rai 3, è salita con i ricercatori delle università Statale e Bicocca di Milano sul ghiacciaio dei Forni, il secondo ghiacciaio italiano per estensione, che si sta ritirando ogni anno di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la crisi della biodiversit224 colpisce anche i ghiacciai la clip di anteprima della nuova puntata di presadiretta

© Ilfattoquotidiano.it - La crisi della biodiversità colpisce anche i ghiacciai: la clip di anteprima della nuova puntata di PresaDiretta

In questa notizia si parla di: crisi - biodiversit

Cerca Video su questo argomento: Crisi Biodiversit224 Colpisce Ghiacciai