La crisi della biodiversità colpisce anche i ghiacciai | la clip di anteprima della nuova puntata di PresaDiretta
La crisi della biodiversità colpisce anche i ghiacciai. Quelli che per tantissimo tempo sono stati considerati ambienti sterili e privi di vita, contengono invece migliaia di specie di batteri, alghe, piccoli insetti. Organismi che resistono alle basse temperature e ad alte radiazioni e che per questo potrebbero essere oggetto di studio per lo sviluppo di nuove biotecnologie. PresaDiretta, in onda domenica 12 ottobre alle ore 20.30 su Rai 3, è salita con i ricercatori delle università Statale e Bicocca di Milano sul ghiacciaio dei Forni, il secondo ghiacciaio italiano per estensione, che si sta ritirando ogni anno di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: crisi - biodiversit
Il tema dell'edizione 2025 delle Giornate Internazionali di Studio è di stringente attualità: “L’importanza della difesa della biodiversità”. Due giornate di riflessione per affrontare, da più prospettive, la crisi ecologica in atto e i suoi risvolti etici, educativi, sociali e - facebook.com Vai su Facebook