Laverita.info | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Fubini gli italiani tifano per Gaza perché si sentono pure loro vittime, ma dei salari bassi. Bizzarro dirlo ora che c’è una ripresa dopo aver applaudito nei momenti più bui. 🔗 Leggi su Laverita.info

La crescita infastidisce il «Corsera»

