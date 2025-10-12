La Confcommercio cesenate esprime preoccupazione su un possibile accorpamento delle Diocesi
Confcommercio cesenate esprime preoccupazione in merito alle notizie riguardanti un possibile accorpamento, a partire dal 2028, della diocesi di Cesena-Sarsina a quella di Forlì-Bertinoro, con prospettiva di una fusione in un’unica diocesi. Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: confcommercio - cesenate
Confcommercio: "A settembre cresce il turismo esperienziale, risorsa per il Cesenate"
La Confcommercio cesenate alla conferenza di sistema nazionale
La Confcommercio cesenate esprime preoccupazione su un possibile accorpamento delle Diocesi
Confcommercio Cesenate - facebook.com Vai su Facebook
L’ipotesi della fusione tra le diocesi: "Un danno per il nostro territorio" - Confcommercio Cesenate evidenzia inoltre come un accorpamento o una fusione della Diocesi, in un contesto già segnato da una riduzione del numero di sacerdoti per motivi anagrafici e di ricambio ... Scrive msn.com
Confcommercio compie 80 anni: "Nuova partenza verso il futuro" - Confcommercio Cesenate celebra oggi gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 12 settembre 1945 con 14 commercianti pionieri. Segnala ilrestodelcarlino.it