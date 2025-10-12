La Confcommercio cesenate esprime preoccupazione su un possibile accorpamento delle Diocesi

Cesenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio cesenate esprime preoccupazione in merito alle notizie riguardanti un possibile accorpamento, a partire dal 2028, della diocesi di Cesena-Sarsina a quella di Forlì-Bertinoro, con prospettiva di una fusione in un’unica diocesi. Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confcommercio - cesenate

Confcommercio: "A settembre cresce il turismo esperienziale, risorsa per il Cesenate"

La Confcommercio cesenate alla conferenza di sistema nazionale

La Confcommercio cesenate esprime preoccupazione su un possibile accorpamento delle Diocesi

confcommercio cesenate esprime preoccupazioneL’ipotesi della fusione tra le diocesi: "Un danno per il nostro territorio" - Confcommercio Cesenate evidenzia inoltre come un accorpamento o una fusione della Diocesi, in un contesto già segnato da una riduzione del numero di sacerdoti per motivi anagrafici e di ricambio ... Scrive msn.com

Confcommercio compie 80 anni: "Nuova partenza verso il futuro" - Confcommercio Cesenate celebra oggi gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 12 settembre 1945 con 14 commercianti pionieri. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Cesenate Esprime Preoccupazione