La Comunità di Sant’Egidio in lutto | morto Guglielmo Tuccimei travolto da un’auto mentre aiutava i poveri

Un amico dei senzatetto scompare tragicamente. La Comunità di Sant'Egidio piange la scomparsa di Guglielmo Tuccimei, storico membro della comunità romana. Il 73enne è stato investito da un'auto nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, a pochi passi dalla mensa di via Dandolo, nel quartiere Trastevere. Tuccimei stava recandosi, come di consueto, a prestare aiuto ai più bisognosi quando è avvenuto l'incidente. Chi era Guglielmo Tuccimei. Da decenni impegnato nel volontariato, Tuccimei era conosciuto come amico dei poveri e dei senzatetto di Roma. Entrato a far parte della Comunità di Sant'Egidio negli anni Settanta, aveva iniziato a dedicarsi ai senzatetto già nel 1983, portando loro pasti e conforto nelle stazioni della capitale.

