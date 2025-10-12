La colla a caldo per incollare le ossa rotte e ridurre i tempi di recupero | cosa dicono gli scienziati del prototipo elaborato in Sud Corea

Può sembrare un attrezzo da bricolage, e invece è entrato nei laboratori di ricerca medica come possibile strumento per la chirurgia ortopedica. Una pistola per colla a caldo, modificata per funzionare a temperature più basse e caricata con un materiale che imita la composizione delle ossa, è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista Device. L’idea non nasce dal nulla: oggi le fratture rappresentano un’emergenza sanitaria globale, alimentata dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle malattie che indeboliscono lo scheletro, come l’osteoporosi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno si registrano circa 178 milioni di nuovi casi nel mondo, con un incremento del 33% rispetto al 1990. 🔗 Leggi su Open.online