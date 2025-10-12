La colla a caldo per incollare le ossa rotte e ridurre i tempi di recupero | cosa dicono gli scienziati del prototipo elaborato in Sud Corea
Può sembrare un attrezzo da bricolage, e invece è entrato nei laboratori di ricerca medica come possibile strumento per la chirurgia ortopedica. Una pistola per colla a caldo, modificata per funzionare a temperature più basse e caricata con un materiale che imita la composizione delle ossa, è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista Device. L’idea non nasce dal nulla: oggi le fratture rappresentano un’emergenza sanitaria globale, alimentata dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle malattie che indeboliscono lo scheletro, come l’osteoporosi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno si registrano circa 178 milioni di nuovi casi nel mondo, con un incremento del 33% rispetto al 1990. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: caldo - incollare
Salve, Dovrei incollare questa barra di ferro spessore 3mm ad un infisso di anticorodal per poter far aderire il magnete di una zanzariera. Esiste un biadesivo potente resistente al caldo e al freddo? Grazie. - facebook.com Vai su Facebook
Un gruppo di ricerca ha ideato una sorta di pistola con colla a caldo modificata per favorire la rigenerazione delle ossa rotte - Una pistola con colla a caldo per aiutare le ossa a rigenerarsi a seguito di gravi fratture o di un grosso intervento chirurgico. Si legge su wired.it