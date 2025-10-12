La Cina frena l’export di terre rare Trump sbotta | mondo sotto scacco

Laverita.info | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xi Jinping impone le limitazioni come arma negoziale sui dazi sfruttando la dipendenza dell’industria americana. Ma il tycoon annuncia ulteriori tariffe al 100% sui prodotti asiatici. E l’Unione europea è sempre spettatrice. 🔗 Leggi su Laverita.info

la cina frena l8217export di terre rare trump sbotta mondo sotto scacco

© Laverita.info - La Cina frena l’export di terre rare. Trump sbotta: mondo sotto scacco

In questa notizia si parla di: cina - frena

La Cina apre gli occhi e frena l’overcapacity sull’acciaio. Ecco perché

TERRE RARE E GUERRA DEI CHIP/ “Usa e Cina si dividono il mondo, Ue vittima designata (dal suo green)” - Si va verso il decoupling e due blocchi economici Gli USA offrono chip in cambio di terre rare ... Riporta ilsussidiario.net

Dal super gasdotto fino alle terre rare: le intese Cina-Russia per sfidare il mondo - I "livelli senza precedenti" delle relazioni tra Russia e Cina evocati dal presidente russo Vladimir Putin e dal suo omologo cinese Xi Jinping non si limitano alle parole o agli incontri diplomatici ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Frena L8217export Terre