La Cina frena l’export di terre rare Trump sbotta | mondo sotto scacco

Xi Jinping impone le limitazioni come arma negoziale sui dazi sfruttando la dipendenza dell’industria americana. Ma il tycoon annuncia ulteriori tariffe al 100% sui prodotti asiatici. E l’Unione europea è sempre spettatrice. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Cina frena l’export di terre rare. Trump sbotta: mondo sotto scacco

La Cina apre gli occhi e frena l’overcapacity sull’acciaio. Ecco perché

Auto elettrica Ue in frenata: -8% di export, produzione in calo, e la Cina avanza. Dopo anni di crescita trainata dalla transizione green, il settore europeo dell'auto elettrica registra un brusco rallentamento: nel 2024 le esportazioni extra-Ue calano a 57,3 mi

Settimana positiva per le #materie #prime: #oro e #metalli industriali in rialzo grazie a timori sull'offerta. Debole l'#energia, frenata dai timori su #OPEC+, lieve recupero dell'#agricolo grazie ai negoziati USA-Cina sulla #soia. #MpsNews #MarketNews #Weekl

TERRE RARE E GUERRA DEI CHIP/ “Usa e Cina si dividono il mondo, Ue vittima designata (dal suo green)” - Si va verso il decoupling e due blocchi economici Gli USA offrono chip in cambio di terre rare ... Riporta ilsussidiario.net

Dal super gasdotto fino alle terre rare: le intese Cina-Russia per sfidare il mondo - I "livelli senza precedenti" delle relazioni tra Russia e Cina evocati dal presidente russo Vladimir Putin e dal suo omologo cinese Xi Jinping non si limitano alle parole o agli incontri diplomatici ... Come scrive ilgiornale.it