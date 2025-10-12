PISTOIA "In questi anni, a Vicofaro, la catechesi è andata avanti: leggo lettere di persone che rivorrebbero la ’loro’ parrocchia solo perché danno fastidio le modalità che vengono portate avanti, ma qui l’attività non si è mai fermata". C’è una Vicofaro che, oramai da quasi un decennio, tutti conoscono e riconoscono: è quella del metodo di accoglienza di don Massimo Biancalani, della lotta e dell’accoglienza di tutti che è diventato argomento di scontro politico e, da qualche mese, anche della chiusura del centro portato avanti negli anni nei locali della chiesa di Santa Maria Maggiore. Ma c’è anche quella che puntualizza Massimiliano Sforzi (nella foto) uno dei catechisti del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La catechesi non si è mai fermata"