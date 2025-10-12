La cassetta degli attrezzi per l’IA Al Politecnico lezioni e laboratori per oltre ottomila nuovi studenti

"Diamo una cassetta degli attrezzi alle matricole per aiutarle a capire come funziona l’intelligenza artificiale e come utilizzarla bene, conoscendone i limiti e pure i rischi". Così Stefano Ronchi, vicerettore alla Didattica del Politecnico di Milano, spiega il nuovo percorso AI-Jump! indirizzato agli oltre ottomila studenti che si affacciano per la prima volta nelle facoltà di Ingegneria, Architettura e Design. "In questi anni abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale per prevenire gli abbandoni scolastici, intervenendo per tempo – spiega ancora Ronchi –: proseguiamo in questa direzione ma aggiungiamo questa iniziativa più didattica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

