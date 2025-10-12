La Carrarese Giovani tasta il polso al Corsagna Romagnano-Mulazzo Derby incandescente

Trasferta ad alto rischio per la Fivizzanesa ae, oggi, alle 15,30 al “Pieroni“ contro la Folgor Marlia. Medicei che mancano di Domenichelli, Ceragioli e Forieri. Non meno complicato, sempre in teoria, il compito della Carrarese Giovani che dovrà vedersela, sempre alle 15,30, con la portaerei Corsagna, ritenuta una delle big del campionato di Prima categoria. E’ una giornata importante per i marmiferi di Massimiliano Incerti, d’improvviso la squadra si è trovata al centro dell’attenzione generale non solo perché dopo tre giornate si è collocata sul tetto più alto della graduatoria, primato che condivide proprio con Folgor Marlia (7 punti) e Atletico Lucca (7), ed ora questa sfida con la squadra di Banchi e di fatto una sorta di prova del nove: parliamoci chiaro, se la formazione gialloblù dovesse riuscire nell’impresa di abbattere una delle squadre meglio attrezzate del torneo che è bene ricordarlo nei caldi mesi ferragostani era eletta alla pari di Capezzano, Capannori, Atletico Lucca e Corsanico fra le indiziate alla vittoria finale, beh, allora davvero questo torneo dovrebbe prendere in seria considerazione la matricola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net