In Italia la cucina è materia delicata, quasi sacra. Basta poco per sfiorare lo scandalo: una panna nella carbonara, un a cipolla di troppo nel ragù, un’ananas sulla pizza. Ma questa volta l’eresia arriva da oltreoceano e tocca uno dei dogmi più radicati della nostra identità gastronomica: mai mischiare pesce e formaggio. A commettere il “ peccato ”, con tanto di orgoglio, è il New York Times, che in un recente articolo propone una versione della cacio e pepe. al tonno. A firmare la ricetta è Carolina Gelen, cuoca e food writer romena naturalizzata americana, vincitrice del James Beard Award, il più ambito riconoscimento gastronomico negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La cacio e pepe con il tonno, la ricetta del New York Times fa infuriare gli italiani: “Una pasta proteica fusion”