La cacio e pepe con il tonno la ricetta del New York Times fa infuriare gli italiani | Una pasta proteica fusion
In Italia la cucina è materia delicata, quasi sacra. Basta poco per sfiorare lo scandalo: una panna nella carbonara, un a cipolla di troppo nel ragù, un’ananas sulla pizza. Ma questa volta l’eresia arriva da oltreoceano e tocca uno dei dogmi più radicati della nostra identità gastronomica: mai mischiare pesce e formaggio. A commettere il “ peccato ”, con tanto di orgoglio, è il New York Times, che in un recente articolo propone una versione della cacio e pepe. al tonno. A firmare la ricetta è Carolina Gelen, cuoca e food writer romena naturalizzata americana, vincitrice del James Beard Award, il più ambito riconoscimento gastronomico negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cacio - pepe
Burro e parmigiano nella cacio e pepe: la ricetta della Bbc fa imbestialire i cuochi di Roma
“Cacio e pepe con il burro, la BBC pubblica la ricetta con ingredienti sbagliati”: Roma insorge. La Fiepet Confesercenti: “Rimaniamo basiti, chiediamo una rettifica”
Pasta cacio e pepe, la ricetta della Bbc scandalizza l'Italia
Pizza impasto al tegamino con fiori di zucca cacio pepe, pancetta croccante e mozzarella fiordi latte #pizza #foodporn #cibosano #ciboitaliano #cacioepepe #fioridizucca #friends #sassuolo #pizzeriasmilesassuolo www.pizzeriasmile.net www.pizzeriasmile.i - facebook.com Vai su Facebook
La cacio e pepe con il tonno, la ricetta del New York Times fa infuriare gli italiani: “Una pasta proteica fusion” - Il New York Times propone una variante con tonno della tradizionale cacio e pepe: gli italiani protestano contro l'eresia culinaria ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Tonno nella pasta cacio e pepe: il piatto del New York Times che «sfida» la tradizione italiana - Il quotidiano statunitense propone una variante del primo romano a cui «è impossibile resistere» ... Come scrive msn.com