La bellezza nascosta delle città Viaggio con i giovani Ciceroni nella villa della contessa Guastalla

La Villa Barbò Pallavicini con il Collegio della Guastalla e la Villa Pagnoni a Monza. E poi il Teatro Binario 7 a Monza, sede della Gil durante il fascismo, dell’ufficio investigativo per reati politici e persino delle SS. La Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco. E poi La Chiesa di Santa Maddalena-Santa Teresa all’interno del convento delle Sacramentine e la Chiesa di San Maurizio a Monza, ciò che resta del convento della monaca di Monza. Sono i luoghi proposti al pubblico dalla delegazione e dal Gruppo giovani Fai di Monza per la 14esima edizione delle Giornate Fai d’autunno ieri e oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

