La Barcolana di Marko ' il pirata' | Il vero spirito è la convivialità tra nuovi amici e un bicchiere di vino VIDEO
Da una parte alla Barcolana c'è chi compete per la vittoria, dall'altra quelli che partecipano per il divertimento. Tra di loro Marko Cernic, detto “il pirata” per via del suo caratteristico aspetto, che ha partecipato alla regata con la sua barca costruita nel 1955. Siamo saliti a bordo con lui. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
barcolana - marko
