La 5ª D del Pier Crescenzi del 1975 ancora insieme | L’amicizia più solida è quella dell’adolescenza

Cinquant’anni dopo, la 5ª D dell’Istituto “Pier Crescenzi” di Bologna è ancora insieme.?Un legame che ha superato il tempo, le distanze e le vite diverse di ognuno, per ritrovarsi il 1° ottobre, giorno di San Remigio, data che fino agli anni ’70 segnava l’inizio dell’anno scolastico.Un incontro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

