La 500 d’epoca trasformata in elettrica che gira nel centro di Milano il proprietario | Mi fermano al semaforo per una foto – il video
C’è una macchina che percorre le vie del centro di Milano quasi ogni giorno e cattura lo sguardo — a volte curioso, altre volte sorpreso — dei passanti. Non è una decappottabile di lusso, ma una Fiat 500 d’epoca, realizzata nel 1968, che al posto di un vecchio motore a combustione si muove con un pacco di batterie da 10 kilowatt. Dietro il volante c’è Filippo Bianchi, che vive a Milano e la usa insieme alla moglie per muoversi rapidamente fino a due passi dal Duomo. «Con l’ Area C (la ztl del centro di Milano – ndr) era diventato impossibile utilizzare la nostra auto nelle ore centrali della giornata, perciò abbiamo deciso di trasformarla in elettrica». 🔗 Leggi su Open.online
