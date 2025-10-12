L’1-1 non ha convinto Miramari | Rete palesemente irregolare

Il Forlì esce con un punto dal ‘Morgagni’ contro la Ternana: secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria alla scorsa contro il Guidonia per la compagine di Alessandro Miramari, 4 punti conquistati nelle due partite consecutive interne che mantengono il Forlì nella zona playoff. Ma il tecnico dà voce alla propria insoddisfazione: "C’è sicuramente rammarico per non aver vinto. La partita è stata tutta in grande equilibrio, forse il primo tempo abbiamo avuto più il dominio noi e il secondo tempo lo ha avuto la Ternana. È vero che in generale avremmo potuto far meglio, ma è altrettanto vero che anche Ternana avrebbe potuto far gol dopo il pareggio, quindi, una volta che la partita si è incanalata in quella maniera diventava difficile modificarne la dinamica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

