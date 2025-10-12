Kostic Juve | decisione già presa per il futuro del serbo? Questo è lo scenario più probabile in vista di gennaio Svelata la posizione del club bianconero

Kostic Juve: il futuro del serbo è già definito? Ecco cosa potrebbe accadere in vista di gennaio, novità importanti emergono in queste ore. Un addio solo rimandato, una valigia pronta da mesi. Il futuro di Filip Kostic alla Juve è sempre più in bilico. Come riportato da Tuttosport, l’esterno serbo è uno dei principali indiziati a lasciare Torino a gennaio, sacrificato sull’altare del calciomercato per finanziare i rinforzi chiesti da Igor Tudor. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Sempre meno spazio con Tudor. L’avventura dell’esterno serbo classe 1992 in bianconero sembra essere ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve: decisione già presa per il futuro del serbo? Questo è lo scenario più probabile in vista di gennaio. Svelata la posizione del club bianconero

In questa notizia si parla di: kostic - juve

Kostic Juve: l’Olympiakos spinge per averlo, ma il serbo ha in serbo altre idee! Spunta questa clamorosa “suggestione”! La situazione allo stato attuale delle cose

Palestra Juve, presentata un’offerta: Kostic più cash per arrivare all’esterno. Risposta chiara dell’Atalanta, ecco la decisione della Dea

Kostic Juve, seconda possibilità in vista per il serbo! Decisivo il parere di Tudor: il tecnico è rimasto colpito da questo aspetto in particolare. Cosa risulta

#Kostic manda segnali incoraggianti con la Serbia Prova da non sottovalutare per l’esterno della Juve - X Vai su X

Il suo futuro è segnato: addio a zero alla Juventus! ? #Kostic Messo ai margini dal tecnico, per lui si profila una nuova avventura. #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Agnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta" - "Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l'Italia e, in particolare, con Torino, la mia città". Come scrive adnkronos.com