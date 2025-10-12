Kosovo urne aperte per le elezioni comunali | si vota anche nella capitale Pristina
Circa 2,1 milioni di persone al voto in Kosovo per eleggere i sindaci di 38 comuni e circa 1.000 membri dei consigli locali. La corsa più seguita è stata quella nella capitale, Pristina, dove l’ex ministro della Cultura Hajrulla Çeku di Vetevendosje ha sfidato il sindaco in carica Perparim Rama della conservatrice Lega Democratica del Kosovo (LDK). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Kosovo, a Kurti l'incarico di formare il nuovo governo - La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha conferito oggi al premier uscente Albin Kurti l'incarico di formare un nuovo governo. Riporta ansa.it