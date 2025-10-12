Koopmeiners SOS Juve | serve il vero Teun! Patrimonio da salvare a tutti i costi c’è una speranza per Tudor e i bianconeri legata all’olandese
Koopmeiners Juve: il centrocampista olandese è da salvare a tutti i costi, ecco qual è la speranza del club bianconero. Tutti i dettagli. Un’involuzione preoccupante, una crisi che non si può più nascondere. Il caso più spinoso in casa Juventus porta il nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, grande colpo del mercato 2024, sta vivendo un momento di profonda difficoltà, tanto da aver perso il posto da titolare e la fiducia dell’ambiente. Dalla Champions alla panchina: una crisi senza fine. Come analizzato dal Corriere dello Sport, la deludente prestazione in Champions League contro il Villarreal è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
