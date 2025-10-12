Koopmeiners Juve continua il momento no dell’olandese | zero minuti nelle due partite con l’Olanda la scelta Koeman fa discutere

Koopmeiners Juve, un’altra panchina per l’olandese: dopo Malta, resta a guardare anche contro la Finlandia, la crisi è sempre più profonda. Un momento no che non accenna a finire, una crisi di fiducia che dal club si trasferisce in nazionale. Per Teun Koopmeiners, la sosta non è stata la boccata d’ossigeno sperata, ma l’ennesima conferma di un periodo a dir poco complicato. Il centrocampista della Juventus ha chiuso la sua parentesi con l’ Olanda con zero minuti giocati, un dato allarmante che certifica il suo status di “marginale” anche agli occhi del CT Koeman. Koopmeiners Juve: un doppio zero che pesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

