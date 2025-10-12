Koopmeiners Juve continua il momento no dell’olandese | zero minuti nelle due partite con l’Olanda la scelta Koeman fa discutere

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juve, un’altra panchina per l’olandese: dopo Malta, resta a guardare anche contro la Finlandia, la crisi è sempre più profonda. Un momento no che non accenna a finire, una crisi di fiducia che dal club si trasferisce in nazionale. Per  Teun Koopmeiners, la sosta non è stata la boccata d’ossigeno sperata, ma l’ennesima conferma di un periodo a dir poco complicato. Il centrocampista della  Juventus  ha chiuso la sua parentesi con l’ Olanda  con zero minuti giocati, un dato allarmante che certifica il suo status di “marginale” anche agli occhi del CT  Koeman. Koopmeiners Juve: un doppio zero che pesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners juve continua il momento no dell8217olandese zero minuti nelle due partite con l8217olanda la scelta koeman fa discutere

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, continua il momento no dell’olandese: zero minuti nelle due partite con l’Olanda, la scelta Koeman fa discutere

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve

Capello a tutto tondo: «La scommessa della Juve sarà Koopmeiners. Vlahovic? Il suo ciclo sembra chiuso. Su Sancho…»

Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO

Koopmeiners Juve, ora vuole riprendersi tutto! Tudor lo aspetta per il riscatto: un nuovo ruolo per diventare una colonna della squadra

koopmeiners juve continua momentoKoopmeiners ancora a secco con l'lOlanda: il problema è anche della Juve - Il centrocampista non è sceso in campo per la seconda volta consecutiva: il problema continua ad allargarsi. Si legge su ilbianconero.com

koopmeiners juve continua momentoKoopmeiners non ingrana, continua il momento no: 0 minuti con l’Olanda - 0 minuti disputati con la nazionale olandese, nell’amichevole vinta per 4- Segnala fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Juve Continua Momento