Koopmeiners Juve continua il momento no dell’olandese | zero minuti nelle due partite con l’Olanda la scelta di Koeman fa discutere
Koopmeiners Juve, un’altra panchina per l’olandese: dopo Malta, resta a guardare anche contro la Finlandia, la crisi è sempre più profonda. Un momento no che non accenna a finire, una crisi di fiducia che dal club si trasferisce in nazionale. Per Teun Koopmeiners, la sosta non è stata la boccata d’ossigeno sperata, ma l’ennesima conferma di un periodo a dir poco complicato. Il centrocampista della Juventus ha chiuso la sua parentesi con l’ Olanda con zero minuti giocati, un dato allarmante che certifica il suo status di “marginale” anche agli occhi del CT Koeman. Koopmeiners Juve: un doppio zero che pesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Capello a tutto tondo: «La scommessa della Juve sarà Koopmeiners. Vlahovic? Il suo ciclo sembra chiuso. Su Sancho…»
Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO
Koopmeiners Juve, ora vuole riprendersi tutto! Tudor lo aspetta per il riscatto: un nuovo ruolo per diventare una colonna della squadra
Koopmeiners ancora a secco con l'lOlanda: il problema è anche della Juve - Il centrocampista non è sceso in campo per la seconda volta consecutiva: il problema continua ad allargarsi.
Koopmeiners non ingrana, continua il momento no: 0 minuti con l'Olanda - 0 minuti disputati con la nazionale olandese, nell'amichevole vinta per 4-