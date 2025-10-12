Inter News 24 Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma che è stato al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Manu Koné, centrocampista della Roma, è stato un altro obiettivo di mercato di Cristian Chivu per l’ Inter. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Chivu aveva pensato a Koné come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo nerazzurro, portando quella fisicità e dinamismo che mancavano nel reparto. Koné, con la sua capacità di coprire ampie zone di campo e la forza nei contrasti, avrebbe garantito equilibrio alla squadra, qualità che sarebbe stata ancora più utile con l’introduzione di una terza punta al fianco di Lautaro e Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Koné Inter, per Chivu sarebbe stato l’equilibratore: il retroscena