Kings League nuove regole | tutte le novità sulla prossima stagione

L’ 11 ottobre il Kick Off Day ha ufficializzato una vera rifondazione della Kings League. Cambiano struttura della competizione, regole di gioco e arrivano nuovi volti tra i club italiani. Il messaggio è chiaro: massimizzare spettacolo, ritmo e imprevedibilità, spingendo sulla dimensione show senza snaturare la competizione. Indice. Kings League novità prossima stagione: nasce la Kings Cup Europe e cambia la fase italiana. Partite: tempi, finestre tattiche e finale alternativa. La nuova secret card scelta dai tifosi. Movimenti “di mercato” in Italia. Perché queste novità contano. FAQ Kings League novità prossima stagione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Kings League, nuove regole: tutte le novità sulla prossima stagione

