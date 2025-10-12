Kings League Italia la nuova stagione ai nastri di partenza | tutte le date
dall’unboxing fino alle finali. Torna il calcio degli streamer L’attesa è finita. La Kings League Italia, il torneo di calcio a 7 che ha conquistato la Generazione Z e non solo, è pronta a ripartire con la sua seconda, attesissima stagione. Tra volti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: kings - league
Kings League Italia: i Black Lotus non parteciperanno alla prossima edizione. Il comunicato ufficiale
Kings League Italia: Diletta Leotta e Moonryde nuovi presidenti
Kings League Italia, adesso è ufficiale! Sbarca nella competizione Diletta Leotta, i dettagli – FOTO
La tua squadra ideale per i prossimi Mondiali in Brasile? #KingsLeague - X Vai su X
A poche ore dal kick-off ecco le principali novità che investiranno la Kings League Italia. di Enrico Tripodi #KingsLeague - facebook.com Vai su Facebook
Kings League Italia 2025/2026, svelate le date: in autunno si comincia, con due nuove squadre - Seconda stagione della Kings League Italia, che prenderà il via a ottobre e si concluderà a novembre con la Final Four. Segnala goal.com
Kings League Italia 2025/2026, quando si comincia e dove si gioca? Dall’unboxing alle finali, svelate le date - In palio c'è un posto alle finali europee del 22 novembre, cinque giorni dopo la finalissima italiana. Da msn.com