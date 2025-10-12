dall’unboxing fino alle finali. Torna il calcio degli streamer L’attesa è finita. La Kings League Italia, il torneo di calcio a 7 che ha conquistato la Generazione Z e non solo, è pronta a ripartire con la sua seconda, attesissima stagione. Tra volti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kings League Italia, la nuova stagione ai nastri di partenza: tutte le date