Khan Younis camion di aiuti presi d' assalto dai palestinesi

Mentre la maggior parte dei camion di aiuti umanitari sono ancora in coda, al confine di Gaza, in attesa di essere ispezionati dalle truppe israeliane, è pian piano cominciato l'ingresso di alcuni Tir nella Striscia. La disperazione del popolo palestinese è evidente: i filmati che arrivano da Gaza mostrano infatti i camion assaliti a Khan Younis, con centinaia di persone disperate che fanno il possibile per procurarsi i rifornimenti.

Khan Younis, "una scena catastrofica" per i sacchi di farina

Attacco israeliano a nord di Khan Younis, cinque morti

Gaza, nuovo attacco Idf nei centri aiuti GHF a Khan Younis e Rafah, oltre 40 morti, testimone: "Otteniamo proiettili invece del cibo" - VIDEO

Famiglie palestinesi sfollate tornano nei loro quartieri nella parte orientale di Khan Younis dopo il ritiro dei veicoli militari israeliani da diverse zone nell'ambito della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco. EBU Vai su Facebook

A #Gaza festa per le strade di Khan Younis dopo la notizia dell'accordo - X Vai su X

Gaza, da oggi arrivano i camion degli aiuti. «Ora torneremo a vivere, non c'era più nulla» - È il metro umanitario della tregua entrata in vigore a Gaza, e di un soccorso che prova a restituire la vita a chi da mesi sopravvive tra fame e macerie. Scrive ilmessaggero.it

Gaza, inizia la fase due: militari Usa nella Striscia, Tel Aviv in piazza per gli ostaggi. «Saranno liberati lunedì mattina» - La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Secondo msn.com