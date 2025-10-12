Kennedy licenzia 1000 lavoratori CDC

4.16 Robert F. Kennedy Jr., Segretario alla Salute Usa, ha licenziato oltre 1.000 dipendenti del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a causa dello shutdown federale. I tagli hanno colpito in particolare divisioni chiave come quelle impegnate nella lotta al morbillo e all'Ebola. Questa ondata di licenziamenti segue altre riduzioni già attuate da Kennedy Jr. dall'inizio del suo mandato, e ha generato forti critiche degli esperti e di parte della comunità scientifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

