Kennedy licenzia 1000 lavoratori CDC
4.16 Robert F. Kennedy Jr., Segretario alla Salute Usa, ha licenziato oltre 1.000 dipendenti del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a causa dello shutdown federale. I tagli hanno colpito in particolare divisioni chiave come quelle impegnate nella lotta al morbillo e all'Ebola. Questa ondata di licenziamenti segue altre riduzioni già attuate da Kennedy Jr. dall'inizio del suo mandato, e ha generato forti critiche degli esperti e di parte della comunità scientifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: kennedy - licenzia
Cdc, Trump licenzia la direttrice Susan Monarez dopo meno di un mese dalla nomina, divergenze con Kennedy Jr sui vaccini
In una testimonianza al Senato, Susan Monarez, l'ex direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) scelta da Donald Trump, ha accusato il segretario alla sanità Robert Kennedy Jr. di averla licenziata perchè lei aveva respinto le sue pressioni - facebook.com Vai su Facebook
In una testimonianza al Senato, Susan Monarez, ex direttrice del Cdc, ha accusato il segretario alla sanità Robert Kennedy Jr. di averla licenziata perchè lei aveva respinto le sue pressioni affinché approvasse le nuove raccomandazioni sui vaccini. #ANSA - X Vai su X