Ken Follett | Il Nobel? È per una Letteratura intellettuale che non mi interessa ma non mi sento limitato

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Il cerchio dei giorni l'ultimo romanzo di Ken Follett pubblicato da Mondadori, un libro sul mistero di Stonehenge. Ne abbiamo parlato con lo scrittore che ha raccontato anche del suo rapporto col Nobel per la Letteratura, la scrittura e il conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: follett - nobel

Cerca Video su questo argomento: Ken Follett Nobel 200